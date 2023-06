Mercato : Accord verbal trouvé entre Chelsea et Al Hilal pour le transfert de Kalidou Koulibaly…

Les choses se précisent dans le dossier Kalidou Koulibaly. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le défenseur de Chelsea se rapproche de plus plus d’un départ en direction du club de Al Hilal.



Un accord verbal aurait même été conclu avec Chelsea. Et, d’après la même source « des conditions personnelles ont également été convenues sur un contrat de trois ans. » Le transfert devrait bientôt être officialisé…