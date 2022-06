Meilleur entraîneur de l'année : Pourquoi Aliou Cissé est le grand favori…

Le Sénégal a un représentant dans la liste des nominés pour le titre de meilleur entraîneur de football masculin de l'année 2021. Il s'agit bien évidemment de Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique.



Le coach des Lions figure dans la liste retenue par la CAF pour les CAF Awards. Victorieux de la CAN « Cameroun 2021 » avec le Sénégal, il fera figure de favori. Son statut de champion d’Afrique peut lui permettre d'être l'heureux élu.



Le technicien sénégalais jouit désormais de sa côte d'antan en remportant la 33e édition de la CAN, sa troisième à la tête de l'équipe du Sénégal. Mieux, c’est « El Tactico » qui a mené les Lions, pour la deuxième fois d'affilée, à la grand-messe de football mondial.



Il peut alors être considéré comme le principal favori même si la concurrence est assez relevée. Kamou Malo, qui a mené les Étalons du Burkina Faso en demi-finale de la dernière CAN, et Carlos Queiros, qui a guidé l'Égypte jusqu'en finale, ont été retenus par la CAF.