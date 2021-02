Médina Yoro Foula : Un enseignant de Saré Moussayel porté disparu.

Un enseignant de l’école primaire de Saré Mousssayel, originaire de Kaolack nommé M Ndiaye est porté disparu depuis ce mercredi 10 janvier. Actuellement c’est l’émoi et la consternation dans ce village frontalier avec la Gambie. Après avoir préparé ses fiches hier (mardi) pour ses cours du mercredi jusque tard dans la nuit, avant de sortir à six heures du matin, pour ne plus revenir ou donner signe de vie. Et pourtant, son collègue l’a vu sortir, mais il pensait que comme il est candidat, il allait préparer le terrain d’éducation physique comme d’habitude. Et depuis lors, il n’est pas revenu au village. Constatant sa longue absence inhabituelle, les populations et ses collègues se sont mis à sa recherche en suivant ses traces jusqu’en Gambie. Quand on appelle sur ses téléphones ça sonnait jusqu’à dix heures du matin, mais par la suite il était sur répondeur, rapporte le maire de la commune de Badion qui a donné l’alerte.

Notre informateur, de préciser : « au début de l’année, il avait des maux de ventre qui l'avaient amené à retourner chez lui pour se soigner. À son retour après guérison, il a même enseigné pendant ces courtes vacances car étant candidat. Notre souhait le plus ardent est de le retrouver … »

Mille questions se posent actuellement, qu’est ce qui a motivé son départ ? Serait-ce un enlèvement ou un suicide ? Dans ce village les interrogations ne manquent pas en ce moment...