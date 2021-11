Médina Baye : Mise en place du nouveau bureau départemental de Jamhiyatu Ansaroudine.

C'était à l'issue de l'Assemblée générale tenue ce samedi à la maison des hôtes de Médina Baye, sous la présence et la supervision de Serigne Mounhamina Ibrahima Niass, président national de la Jamhiyatu Ansaroudine, ainsi que du bureau national et des 12 sections de la fédération.



Une assemblée générale couronnée de succès avec la reconduction de Serigne Aliou Cissé Niang comme président départemental de la Jammiyatou Ansaroudine à Kaolack, Aliou Seck, secrétaire général, Rida Barham Diop, Adja Moussoukoro Mbaye, présidente de la commande sociale, etc.



Dans la foulée, notre confrère Cheikh Babacar Dieng de la radio Alfayda a été désigné nouveau président de la commission communication départementale de cette association.



"Jamhiyatu Ansaroudine est une association regroupant à travers le monde des fidèles de Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass. Le premier objectif de cette association est de réunir les disciples de Cheikh Ibrahim Niass afin de les organiser et les mettre au service de la paix et du développement au sein de la Oummah Islamique. Le deuxième objectif consiste à gérer les évènements ( gamou, ziar) mais également à s’investir dans l’éducation, la diffusion du savoir. Donc, mettons nous au travail pour relever les défis qui nous interpellent", a déclaré M. Dieng, après avoir remercié les guides religieux de cette marque de confiance.