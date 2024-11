Médias et élections : Les journalistes formés sur les bonnes pratiques, le jour du scrutin

Ce vendredi 15 novembre, une session de formation dédiée aux acteurs des médias s’est tenue sous l’égide de la Direction Générale des Élections (DGE). L’objectif de cette rencontre était de renforcer les connaissances des journalistes sur le comportement attendu d’eux le jour du scrutin, ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement des bureaux de vote.



Dans un contexte où les médias jouent un rôle clé dans la transparence et la crédibilité des processus électoraux, cette formation a mis l’accent sur les principes fondamentaux que les professionnels doivent respecter le jour des élections. Ces principes incluent la neutralité, l’impartialité, et le respect des règles de déontologie journalistique.



Les participants ont également été sensibilisés sur les risques liés à la diffusion d’informations non vérifiées, pouvant entraîner des tensions ou remettre en question le bon déroulement du processus électoral.



Outre les considérations éthiques, la session a permis de détailler les modalités d’organisation des bureaux de vote, depuis leur ouverture jusqu’à la clôture et au dépouillement. Les journalistes ont été informés sur les rôles des membres des bureaux de vote, le cheminement des électeurs et les procédures de gestion des éventuelles contestations. Cette compréhension approfondie vise à garantir une couverture médiatique qui reflète fidèlement les réalités sur le terrain.