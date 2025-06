Me Aïssata Tall Sall au président de l’assemblée nationale : « Soyez le gardien du nouveau règlement intérieur »

C'est l'application qui est meilleure, selon le député Me Aïssata Tall Sall qui s’est félicité des innovations dans le nouveau règlement intérieur: le contrôle de l’action du gouvernement, le renforcement de la commission d’enquête parlementaire, et aussi, la chaîne parlementaire ». Selon la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu, « il est nécessaire de prendre l'engagement pour l'application stricte du règlement intérieur ».







Mais pour l'application, le Président El Malick Ndiaye est interpellé : « nous disons toujours que le Président de la République est le gardien de la Constitution. Vous, Monsieur le Président, vous êtes le gardien du règlement intérieur. Seul le règlement intérieur vous place là où vous êtes et vous nous aidez à dire ce que nous devons être et comment nous devons être. Soyez le gardien du règlement intérieur. Soyez le gardien, certes, du règlement intérieur. Mais aussi, parfois, soyez le gardien accueillant lorsque vous pensez pouvoir le faire. Mais surtout, soyez le gardien du règlement intérieur. Et le gardien du règlement intérieur, c'est considérer que dans cet hémicycle, majorité et opposition, comme je le pense, ont les mêmes devoirs et les mêmes droits. Nous vous faisons donc confiance. Mais nous serons vigilants sur cette question », a déclaré la parlementaire.