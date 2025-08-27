Mbour : le footballeur Landing Cissokho accusé de viols répétés sur mineure et séquestration

Un drame aux allures de cauchemar secoue la petite ville de Mbour et ternit l’image du football local. Landing Cissokho, alias Papa Cissokho, se présentant comme joueur du club Demba Diop de Mbour et domicilié à Saly, a été arrêté et déféré au parquet par la Division spéciale de cybersécurité (Dsc). Les charges retenues contre lui sont lourdes : détournement de mineure, séquestration et viols répétés ayant entraîné une grossesse précoce.



Une rencontre sur Instagram qui vire au drame



L’affaire éclate après la plainte déposée par M. Fall, mère de la victime, N.C. Diop, mineure. Tout débute le 2 avril 2025, lorsque la jeune fille disparaît du domicile familial. En fouillant dans ses affaires, sa mère découvre des appels récurrents provenant d’un même numéro. En contactant l’utilisateur, elle tombe sur un homme affirmant être avec sa fille à Mbour.



Très vite, l’affaire prend une tournure inquiétante : la mère retrouve sa fille quelques jours plus tard, déboussolée, dans le quartier Bopp à Dakar. Mais malgré cet épisode, l’adolescente repart de nouveau à Mbour sur invitation de Cissokho, juste avant la Tabaski. Récupérée deux jours plus tard, en proie à des malaises, elle est conduite en consultation médicale. Le verdict tombe : la jeune fille est enceinte.



Séquestration et rapports forcés



Selon les révélations de la victime, chaque séjour à Mbour se passait dans une maison gardée par un complice du mis en cause. Malgré ses refus répétés, elle affirme avoir été contrainte par Papa Cissokho à subir des rapports sexuels durant plusieurs nuits consécutives. Les frais de transport étaient régulièrement envoyés via Wave sur le téléphone d’une de ses amies.



Une arrestation sans équivoque



Le 21 août dernier, la DSC organise une opération au garage de Colobane, à Dakar, où la victime devait retrouver son présumé bourreau. L’arrestation est immédiate. Interrogé, Landing Cissokho a avoué les faits sans détour, reconnaissant avoir rencontré l’adolescente sur Instagram et entretenu des rapports sexuels à plusieurs reprises. Il a tenté de se défendre en expliquant qu’il utilisait des préservatifs, mais que l’un d’eux s’était déchiré, causant la grossesse.



Fait troublant : lors de son arrestation, les enquêteurs ont trouvé dans son sac deux préservatifs ainsi qu’un flacon d’aphrodisiaque Super Viga Natural Ginseng.



Vers un procès retentissant



Le jeune footballeur est désormais à la disposition de la justice. Au vu de la gravité des accusations – viol sur mineure, séquestration et grossesse consécutive – il risque de lourdes peines.