Mbour : l’international sénégalais Abdoulaye Seck exprime son plaisir de retrouver le trophée…

De passage à Mbour, l’international Sénégalais et champion d'Afrique, Abdoulaye Seck, a une fois de plus renoué avec le trophée de la coupe d’Afrique des Nations. C’est dans sa ville natale, Mbour, que le défenseur des lions a exprimé tout son plaisir de retrouver de trophée de la CAN 2022.



Un privilège d’ailleurs pour le seul fils de Mbour, à participer et gagner ce trophée tant convoité. Une source de motivation, pour ce dernier, en attendant d’autres sacres.



Cette cérémonie est aussi une occasion pour le joueur du club belge, Royal Antwerp FC de se prononcer sur son manque de temps de jeu en équipe nationale et aussi de sa saison en Jupiler Pro League...