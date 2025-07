Mbour / Tribunal : L'ex mari jaloux, tente de saccager le domicile conjugal de son ex épouse

Après 17 ans de mariage, Mamadou Mbaye, chauffeur de profession, refuse d'accepter le remariage de son ex-épouse Astou Ngom avec un autre homme. Bien que le divorce ait été prononcé depuis plus d’un an, Mamadou Mbaye affirme qu’elle est toujours sa femme et se montre déterminé à « briser » cette nouvelle union.



D'après nos confrères de l'Observateur, en mai 2025, après avoir appris le remariage, Mamadou Mbaye se rend à Gandigal (domicile d’Astou Ngom) où il profère des menaces et des injures, qualifiant son ex-conjointe de « prostituée » et promettant de lui faire vivre « l’enfer ».



Il passe ensuite à l’acte en vandalisant le domicile conjugal, brisant portes et fenêtres et mettant le feu au compteur électrique. L'incendie est heureusement maîtrisé par le nouveau couple, qui porte plainte. Mamadou Mbaye est alors interpellé et déposé à la prison de Mbour.



Devant le Tribunal de grande instance de Mbour, Astou Ngom détaille les violences psychologiques et physiques subies pendant leur union : brimades, tortures, propos désobligeants, et absence de respect mutuel. Elle affirme avoir coupé tout lien avec lui depuis 14 mois.



Après les débats, Mamadou Mbaye a été reconnu coupable et condamné à une amende de 20 000 FCFA pour vandalisme.