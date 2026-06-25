La Côte d’Ivoire boucle son programme avec le FMI et rejoint le club fermé des pays à « faible » risque d’endettement


La Côte d’Ivoire boucle son programme avec le FMI et rejoint le club fermé des pays à « faible » risque d’endettement

La Côte d’Ivoire vient de conclure avec succès son programme économique et financier avec le Fonds monétaire international (FMI). Le pays franchit ainsi une étape importante dans le renforcement de sa crédibilité financière internationale. À l’issue de la sixième et dernière revue du programme, le pays a atteint l’ensemble des objectifs fixés, confirmant la solidité de sa trajectoire macroéconomique et budgétaire ainsi que l’efficacité des réformes engagées ces dernières années, selon un communiqué du ministère de l’Économie, des Finances et du Budget rendu public ce 24 juin 2026 à Abidjan.

 

La Côte d’Ivoire accède désormais au statut de pays à « faible » risque de surendettement, selon l’analyse de viabilité de la dette menée conjointement par le FMI et la Banque mondiale. Le pays devient ainsi le seul d’Afrique subsaharienne à intégrer cette catégorie, que ce soit au titre de la dette publique extérieure ou de la dette publique totale. Une reclassification qui s’appuie sur trois avancées majeures : un renforcement de la capacité d’endettement du pays, porté par l’amélioration de ses indicateurs macroéconomiques et institutionnels ; une gestion proactive et innovante de la dette publique ; ainsi qu’une amélioration sensible de la dynamique d’endettement, soutenue par la consolidation budgétaire et une mobilisation accrue des recettes.

 

Cette évolution marque une rupture avec plus d’une décennie de classement en risque « modéré », statut dans lequel se trouvait le pays depuis l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) en 2012. Le passage en risque « faible » selon les experts, traduit l’absence de dépassement des seuils de viabilité de la dette, et témoigne, selon le FMI, d’une résilience accrue des finances publiques ivoiriennes face aux chocs extérieurs. Il reflète à la fois une gestion plus prudente et plus sophistiquée de la dette, une discipline budgétaire renforcée et une amélioration des fondamentaux macroéconomiques du pays.

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Jeudi 25 Juin 2026
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