Scènes de panique après un double séisme au Venezuela: au moins 32 morts et plus de 700 blessés

"A l'heure actuelle, nous avons reçu des informations faisant état de 32 morts" et "de plus de 700 blessés", a déclaré Mme Rodriguez dans un message à la nation, tout en précisant qu'elle ne disposait pas encore de données concernant l'Etat de La Guaira, situé à proximité de la capitale et qui est selon elle la région la plus touchée.
Séismes de magnitude 7,2 et 7,5
Deux puissants séismes, de magnitudes 7,2 et 7,5 selon le service sismologique américain, ont frappé coup sur coup mercredi le Venezuela, où des journalistes de l'AFP ont vu des immeubles effondrés et assisté à des scènes de panique dans la capitale Caracas.
Selon le United States Geological Survey (USGS), une première secousse de magnitude 7,2 est survenue à 18H04 locales (22H04 GMT) à une profondeur de 21,9 km, à environ 200 km à l'ouest de Caracas. Une deuxième de magnitude 7,5 à 10 km de profondeur a été enregistrée 39 secondes plus tard à 45 km de là, suivie d'une vingtaine de répliques.
Toujours d’après l’USGS, il s’agit d’un “double événement” et d’une “catastrophe qui devrait avoir une ampleur considérable”. “Il est probable que le bilan soit lourd et que les dégâts soient importants”. L’institut a estimé que le bilan pourrait s’élever à un chiffre compris entre 10.000 et 100.000 morts. Ces chiffres n’ont toutefois pas été confirmés par les autorités locales.
À Caracas, des photographes de l’AFP ont vu les secours s’organiser autour d’immeubles effondrés. Des personnes ont été sorties des décombres attachées sur des brancards.
Une journaliste de l’AFP a vu un immeuble de 22 étages entièrement détruit dans le quartier d’Altamira. À l’extérieur, des gens crient les noms de leurs proches et certains bénévoles grimpent sur les décombres. “Nous avons besoin de lampes torches”, implore l’un d’eux à la nuit tombée.
Le ministre de l’Intérieur Diosdado Cabello a déclaré que plusieurs immeubles s’étaient effondrés dans la capitale, et a indiqué avoir ordonné la coupure de l’alimentation en gaz. “Certaines structures ont été endommagées et nous voulons éviter tout accident lié au gaz”, a-t-il écrit sur X. Il a confirmé qu’il y avait des blessés, mais sans fournir de bilan détaillé.
“C’était horrible”
De nombreuses personnes paniquées se sont précipitées dans la rue et y attendaient dans la soirée, n'osant regagner leurs domiciles ou bureaux de crainte de répliques, selon des journalistes de l'AFP.
"C'était incroyable, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. J'étais au dernier étage et pas mal de choses sont tombées", a raconté à l'AFP Heidi Romero, une commerçante de 42 ans.
Mme Romero a dit avoir évacué par les escaliers le centre commercial très fréquenté où elle se trouvait sans le quartier d'Altamira, dans la capitale vénézuélienne.
“Tout le mur s’est fissuré, des choses sont tombées du plafond. C’était horrible”, a témoigné dans la rue Odalis Escalona, 54 ans, qui travaille dans une banque. Des coupures d’électricité ont été signalées dans la capitale, où de nombreuses rues sont jonchées de débris de verre.
Aéroport fermé
Carmen Guédez, 69 ans, se trouvait dans la chambre de sa sœur alitée quand le sol a commencé à trembler. “L’intensité n’a cessé d’augmenter”, a expliqué à l’AFP cette administratrice, qui vit dans un quartier de classe moyenne sur les hauteurs de la capitale.
"J'ai commencé à voir les fenêtres se mettre à bouger, puis tout s'est mis à secouer. Ma sœur, une voisine et moi, nous sommes restées serrées les unes contre les autres, nous ne pouvions pas sortir", a-t-elle témoigné.
Pas de risque de tsunami
L’aéroport international de La Maiquetía, à La Guaira, à environ 40 km de Caracas, a été fermé “en raison de graves dommages”, a déclaré Delcy Rodriguez. Des images publiées par le député Wilmer Azuaje et par des utilisateurs des réseaux sociaux ont montré des morceaux de maçonnerie du plafond d’un terminal s’effondrer, et des gens effrayés s’enfuir en courant.
La secousse a été ressentie jusqu’en Colombie, dans la capitale Bogota, pourtant distante de 1.000 km à vol d’oiseau. Selon l’Unité de gestion des risques et désastres colombiens “il n’y a pas de risque de tsunami sur la côte caraïbe colombienne”.
"Les caractéristiques de cet événement, avec une faible profondeur et une magnitude élevée, font que les ondes se propagent à travers toute la croûte terrestre et qu'il est donc largement ressenti sur le territoire colombien", a expliqué Freddy Tovar, coordinateur du Réseau sismologique national de Colombie.
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