Scènes de panique après un double séisme au Venezuela: au moins 32 morts et plus de 700 blessés

À Caracas, des photographes de l’AFP ont vu les secours s’organiser autour d’immeubles effondrés. Des personnes ont été sorties des décombres attachées sur des brancards.







Une journaliste de l’AFP a vu un immeuble de 22 étages entièrement détruit dans le quartier d’Altamira. À l’extérieur, des gens crient les noms de leurs proches et certains bénévoles grimpent sur les décombres. “Nous avons besoin de lampes torches”, implore l’un d’eux à la nuit tombée.

Le ministre de l’Intérieur Diosdado Cabello a déclaré que plusieurs immeubles s’étaient effondrés dans la capitale, et a indiqué avoir ordonné la coupure de l’alimentation en gaz. “Certaines structures ont été endommagées et nous voulons éviter tout accident lié au gaz”, a-t-il écrit sur X. Il a confirmé qu’il y avait des blessés, mais sans fournir de bilan détaillé.

“C’était horrible”

De nombreuses personnes paniquées se sont précipitées dans la rue et y attendaient dans la soirée, n'osant regagner leurs domiciles ou bureaux de crainte de répliques, selon des journalistes de l'AFP.

"C'était incroyable, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. J'étais au dernier étage et pas mal de choses sont tombées", a raconté à l'AFP Heidi Romero, une commerçante de 42 ans.







Mme Romero a dit avoir évacué par les escaliers le centre commercial très fréquenté où elle se trouvait sans le quartier d'Altamira, dans la capitale vénézuélienne.



“Tout le mur s’est fissuré, des choses sont tombées du plafond. C’était horrible”, a témoigné dans la rue Odalis Escalona, 54 ans, qui travaille dans une banque. Des coupures d’électricité ont été signalées dans la capitale, où de nombreuses rues sont jonchées de débris de verre.



Aéroport fermé

Carmen Guédez, 69 ans, se trouvait dans la chambre de sa sœur alitée quand le sol a commencé à trembler. “L’intensité n’a cessé d’augmenter”, a expliqué à l’AFP cette administratrice, qui vit dans un quartier de classe moyenne sur les hauteurs de la capitale.

