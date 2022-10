Mbour : L'ancien ministre Alioune Sarr alerte et appelle au sens du patriotisme.

L'ancien ministre des transports aériens, par ailleurs maire de Notto Diobass, était dans la capitale de la petite côte. Une rencontre initiée par ses militants et acteurs touristiques pour lui témoigner leur confiance et exprimer leur satisfecit.



Une occasion pour Alioune Sarr de se prononcer sur les défis qui attendent notre pays tout en invitant les différents acteurs de la scène politique au sens du patriotisme.



" Je voudrais réitérer ma disponibilité totale au Président Macky Sall et à la coalition Bby pour qu'ensemble nous puissions relever les défis qui se posent à notre pays... Des défis complexes qui demandent la mobilisation de toutes les forces de progrès. Des forces qui transcendent les cadres politiques puisque le Sénégal en a besoin... Nous devons faire face à toutes les forces subversives aussi bien internes qu'externes et à cela nous devons réunir toutes les forces politiques, économiques, intellectuelles pour que le Sénégal puisse relever le défi au moment où il entame l'économie pétrolière", a martelé Alioune Sarr..



Il a également réitéré sa confiance au président Moustapha Niasse avant d'ajouter. "L'animation et la massification reste la responsabilité d'un leader dans son parti. Et sur ce, le président Moustapha Niasse nous a toujours demandé de nous y atteler... Donc je tenais à remercier tous les militants de même que les acteurs touristiques avec à leur tête le président du Compact, Boly Guèye."