Mauvaise qualité de l’air : Cas-Cas, dans le département de Podor, envahi par la poussière

Ce mardi 6 mai 2025, le bulletin météo national a alerté sur une dégradation significative de la qualité de l’air dans plusieurs régions du Sénégal.



À Dakar, la situation est jugée moyenne à dégradée en début de journée, devenant plus mauvaise à mesure que l’après-midi progresse. Mais c’est à l’intérieur du pays, notamment dans le Nord et le Nord-Est, que la situation est la plus préoccupante.



Selon les prévisions, certaines zones connaissent un air très chargé en particules fines, rendant l’atmosphère particulièrement irrespirable dès les premières heures de la matinée.



C’est notamment le cas de Cas-Cas, une localité située dans le département de Podor, où une épaisse couche de poussière a été observée ce matin. Une photo prise sur place témoigne d’un ciel voilé, presque opaque, rendant la visibilité faible et posant un risque pour la santé respiratoire des habitants.