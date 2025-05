Matches amicaux contre l’Irlande et l’Angleterre : Pape Thiaw convoque 26 Lions sans Sadio Mané

En préparation des deux rencontres amicales face à l’Irlande (6 juin à Dublin) et à l’Angleterre (10 juin à Nottingham), le sélectionneur national Pape Thiaw a dévoilé ce mardi une liste de 26 joueurs convoqués pour porter les couleurs du Sénégal. Cette sélection intervient à quelques mois des échéances cruciales de la campagne qualificative, dans laquelle les Lions de la Téranga occupent actuellement la deuxième place de leur groupe.



Fidèle à sa ligne, Pape Thiaw a misé sur la stabilité et la connaissance du groupe. La majorité des joueurs appelés font partie de l’ossature habituelle de la sélection. Cette constance s’explique par la volonté de maintenir une dynamique de groupe avant les deux matches décisifs face au Soudan (22 mars 2025) à l’extérieur et le Togo (25 mars 2025) à domicile.



Le grand absent : Sadio Mané



L’absence la plus marquante reste sans conteste celle de Sadio Mané, non retenu pour raisons personnelles. Une décision acceptée par le coach, qui n’a pas souhaité entrer dans les détails, mais a tenu à souligner l’importance et l ‘envergure de Sadio Mané pour l’équipe nationale. Cette non-sélection marque un tournant symbolique alors que l’ancienne star du Bayern reste une figure majeure de la sélection.



Autre absence notable : celle du jeune Illa Camara, qui ne figure pas dans la liste pour un manque de rythme en club, selon les explications du sélectionneur. Une décision qui montre l’importance accordée à la régularité et à la forme actuelle des joueurs.



Si la plupart des choix de Pape Thiaw s’inscrivent dans une certaine logique de continuité, la convocation d’Idrissa Guèye du FC Metz constitue la grande surprise de cette liste. Alors que son homonyme plus expérimenté évolue toujours à Everton, ce jeune milieu défensif a su se faire remarquer en Ligue 1 par son abattage, son volume de jeu et sa capacité à stabiliser l’entrejeu. C’est une première convocation méritée pour celui que beaucoup considèrent déjà comme un potentiel successeur des cadres en place. Une opportunité en or pour se faire une place dans le groupe.



Ces deux matches amicaux face à des adversaires européens de renom serviront de test grandeur nature pour Pape Thiaw et ses hommes, à quelques mois de la reprise des qualifications. Ils auront à cœur de démontrer leur solidité et leur ambition avant de retrouver la compétition officielle.





Liste des 26 joueurs sélectionnés pour les matches contre l’Irlande et l’Angleterre



-1 Edouard Mendy, Al-Ahli SC (Arabie Saoudite)

-2 Yehvann Diouf, Stade de Reims (France)

-3 Mory Diaw, Rodez Aveyron (France)

-4 Krépin Diatta, AS Monaco (France)

-5 Antoine Mendy, OGC Nice (France)

-6 Ismail Jakobs, Galatasaray (Turquie)

-7 El Hadji Malick Diouf, SK Slavia Prague (Tchéquie)

- 8 Kalidou Koulibaly, Al-Hilal (Arabie Saoudite)

-9 Abdoulaye Seck, Maccabi Haifa (Israël)

-10 Moussa Niakhaté, Olympique Lyonnais ( France)

-11 Abdou Diallo, Al-Arabi FC ( Arabie Saoudite)

-12 Idrissa Gana Guèye, Everton FC ( Angleterre)

-13 Pathé Ismaïl Ciss, Rayo Vallecano ( Espagne)

-14 Habib Diarra, RC Strasbourg (France)

-15 Lamine Camara, RS Berkane ( Maroc)

-16 Pape Matar Sarr, Tottenham Hotspur (Angleterre)

-17 Pape Alassane Guèye, Villarreal CF (Espagne)

-18 Mamadou Lamine Camara, RS Berkane (Maroc)

-19 Abdallah Dipo Syma, Stade Brestois (France)

-20 Ismaïla Sarr, Crystal Palace (Angleterre)

-21 Ilimane Ndiaye, Everton FC ( Angleterre)

-22 Nicolas Jackson, Chelsea FC (Angleterre)

-23 Boulaye Dia, S.S. Lazio (Italie)

-24 Cheikh Tidiane Sabaly, FC Metz (France)

-25 Pape Chérif Ndiaye, Étoile Rouge de Belgrade (Serbie)

-26 Idrissa Guèye, FC Metz (France)