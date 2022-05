Matches amicaux : Les adversaires des Lions bientôt dévoilés par la FSF…

Les Lions du Sénégal devraient jouer contre une sélection asiatique ou européenne au mois de juin prochain. Angleterre, Corée du Sud, Uruguay, Argentine, Pologne, Iran, Arabie Saoudite… Voici une liste non exhaustive des potentielles sélections qui pourraient jouer un match amical contre le Sénégal lors de la prochaine fenêtre FIFA dont celle du mois de juin.



Un casting en cours avec l’obligation pour la fédération sénégalaise de football (FSF) de trouver un sparring-partner idéal pour les Lions en perspective de la préparation du mondial Qatar 2022 (Groupe A, Sénégal, Qatar, Équateur, Pays-Bas.)



À l’issue de la dernière réunion du comité exécutif de la fédération sénégalaise de football, Seydou Sané a dévoilé quelques indices sur la décision qui pourrait être bientôt entérinée par la FSF.



Pour l’heure, des adversaires tels que le Japon et ou la Colombie semblent hors de course pour diverses raisons, dont des plannings déjà ficelés.



D’autres pistes restent encore d’actualité. « Nous sommes en discussion avancée avec des pays d’Europe, d’Asie et même d’Amérique. Nous sommes en train de voir les opportunités qui s‘offrent à nous pour voir dans quelle condition il faudrait organiser ces matches. Nous avons les dates FIFA donc nous pensons que le Sénégal va jouer des matches amicaux », a assuré le chargé de la communication de la ligue professionnelle de football et membre du comité exécutif de la fédération de football.



À ce propos, il informe qu’une réunion du Comex de la FSF est prévue le mardi 17 mai, pour avoir une idée précise sur les prochains adversaires des Lions lors des fenêtres internationales de la FIFA.



Mais aussi afin de se pencher exclusivement sur les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Bénin (le 04 juin au stade Abdoulaye Wade) et le Rwanda à Kigali (le 04 juillet.)