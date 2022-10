Marche pour la libération des détenus politiques : les femmes handicapées de Touba se mobilisent et demandent clémence à Macky Sall

À l'occasion de la grande mobilisation du Collectif pour la libération des détenus politiques (COLIDEP), organisée ce vendredi 21 octobre 2022 à la place de la nation, le collectif des femmes vivant avec un handicap et les parents des détenus se sont mobilisés pour dénoncer et exiger la libération des personnes incarcérées. Nombreuses dans la rue à l'occasion et très déterminées, elles réclament la libération des détenus politiques.

" J'ai mon frère Papito Kara arrêté, raison pour laquelle j'ai mobilisé mes amis handicapés pour la libération de mon frère, et je pense que Macky Sall va réagir et se souvenir que ce sont les handicapés qui l'ont élu...", a déclaré la grande sœur de Papito Kara.

"Je suis présente à une manifestation aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'inquiétude à l'endroit de mon fils Aziz Niang arrêté depuis longtemps...", dira Fama Ndiaye de son côté...