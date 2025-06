Marché de l'UEMOA : Le Sénégal emprunte 76 milliards de FCFA, la Côte d'Ivoire en tête des prêteurs

Le Sénégal a levé ce vendredi un montant total de plus de 76 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'UEMOA. Cette opération a suscité une forte demande, avec des soumissions atteignant plus de 79 milliards de francs CFA.



À l'instar de la récente mobilisation de 196 milliards de FCFA, la Côte d'Ivoire s'affirme comme le principal investisseur, contribuant à hauteur de plus de 24 milliards de FCFA. Le Bénin suit avec un peu plus de 6 milliards de francs CFA, puis le Burkina Faso.



Détails des soumissions et des taux

Ce nouvel emprunt a été structuré via des Bons Assimilables du Trésor (BAT) sur 1 an et des Obligations Assimilables du Trésor (OAT) sur 3 ans. Voici les détails des montants retenus et des taux associés :



BAT sur 1 an : Plus de 42 milliards de francs CFA ont été retenus à un taux de 7,25 %.

OAT sur 3 ans : Plus de 34 milliards de francs CFA ont été retenus à un taux de 7,44 %.

Concernant les contributions par pays, la Côte d'Ivoire a dominé les propositions, avec un peu plus de 16 milliards pour les titres à un an et plus de 24 milliards pour ceux à trois ans. Plus précisément, 15 385 000 000 FCFA et 24 795 780 000 FCFA ont été respectivement retenus pour les maturités d'un an et de trois ans pour ce pays, principal prêteur.



Le Bénin a proposé et vu retenir plus de 6 milliards de francs CFA pour la maturité d'un an et 315 000 000 de francs CFA pour celle de trois ans. Le Burkina Faso et le Togo complètent la liste des investisseurs ayant participé à cette adjudication.







Cette opération s'inscrit dans une série d'emprunts que le Sénégal a réalisés sur le marché régional. Fin mai, le pays avait déjà mobilisé 66 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'UEMOA. Quelques jours auparavant, le 16 mai, une autre opération avait permis de lever un montant conséquent de 196 milliards de FCFA.