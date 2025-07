Marche à Bambilor : "Les maires ne sont pas les populations, descendez à la base !" – El Abdou Kane dénonce le projet de Mbeubeuss 2.

Bambilor, 13 juillet 2025 – C’est une véritable marée humaine qui a déferlé ce dimanche matin dans les rues de Bambilor et environs. En cause : ce que les populations appellent déjà "Mbeubeuss 2", un projet d’implantation d’un centre de traitement de déchets par le Promoged, jugé inacceptable par les résidents.

Sous la bannière du Collectif des Citoyens de Bambilor et Environs, la colère est montée d’un cran. El Hadji Abdou Kane, coordonnateur du collectif, dénonce avec fermeté une décision imposée sans réelle consultation des populations concernées :

« Vous dites avoir parlé aux trois maires concernés, mais les maires ne sont pas les populations ! Venez à la base, parlez aux véritables acteurs de cette terre. »

Le lieu choisi est au cœur d’une zone agricole active, où plus de 700 personnes vivent directement de leurs activités. Les habitants redoutent une catastrophe environnementale et un bouleversement social majeur.

« Vous voulez implanter votre projet dans une forêt classée ? Et vous osez dire avoir l’aval des Eaux et Forêts ? Nous disons non, mille fois non ! », tonne El Abdou Kane.

Le collectif exige une étude d’impact environnemental et social approfondie et transparente, condition sine qua non avant toute implantation. À leurs yeux, cette installation signe tout simplement la mort d’un équilibre socio-économique déjà fragile.

À travers cette mobilisation, les citoyens de Bambilor lancent un appel direct au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et à son gouvernement :

« Ne nous imposez pas ce que nous ne voulons pas. Nous avons élu un pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Écoutez-nous. »

La marche, pacifique mais déterminée, est un signal fort d’une population prête à défendre son territoire contre ce qu’elle considère comme une injustice environnementale.