Marche PDS : les militants du parti à Guédiawaye exigent le retour au pays et la candidature impérative de Karim Wade.

Après l'autorisation de leur manifestation, les militants du parti démocratique sénégalais n’ont pas manqué d’exposer leurs revendications dans les rues de la banlieue.



La manifestation a pris son départ au croisement Cheikh Bethio, près de l’hôpital Dalal Diam pour se poursuivre jusqu’à la sous-préfecture de Guédiawaye.



En effet, selon le mandataire départemental du parti, Bass Mbacké Diatta, ce rassemblement a pour unique but d’exiger le retour immédiat et sans conditions de Karim Meïssa Wade dans notre pays. Pour eux donc, la candidature de ce dernier en 2024 n’est pas négociable.



Face à cette situation, les jeunes, sous la bannière de la coalition Wallu lancent un appel aux sénégalais pour qu'ils adhèrent à leur cause et leur permettent de remporter la majorité à l’Assemblée nationale...