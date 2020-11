Manifestations à UGB : Des étudiants blessés et un bus incendié.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi au dimanche. Les étudiants de l’Université Gaston Berger qui ont bloqué la RN2 au terme d’une assemblée générale, se sont affrontés aux forces de l'ordre et de la sécurité avant de libérer la route.



Au cours de ces affrontements, un bus a été incendié et quatre étudiants ont été blessés par des tirs de grenades lacrymogènes, rapportent nos sources.



Parmi ces étudiants blessés, figure le président de séance de la coordination estudiantine de Saint-Louis Oumar Cherif Diallo, qui a bénéficié de soins auprès d’une structure de santé.



Les Sanarois réclament l’augmentation du débit d'eau alloué au campus social de l'UGB. Ils jugent insuffisant le débit de 250 m3 mis à la disposition des étudiants en soutenant que les pénuries d’eau proviennent de ce manquement. Ils exigent également le paiement des accompagnements des étudiants en Master 2 et promettent de revenir au front dans les jours à venir...