TOUBA- L’hôpital Ndamatou doté d’un Service d’Accueil des Urgences, d’une unité de Réanimation et d’un Laboratoire

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, a procédé, ce jeudi, à l’inauguration officielle du Service d’Accueil des Urgences, de l’unité de Réanimation et du Laboratoire de l’Établissement Public de Santé de Touba Ndamatou. La cérémonie s’est tenue en présence de l’Ambassadrice de la République de Turquie au Sénégal.



Le ministre a souligné que les travaux de construction ont été entièrement financés par l’État du Sénégal, tandis que l’équipement médical a été fourni grâce à la coopération turque. Il a rappelé les objectifs de santé publique poursuivis à travers cette réalisation sont, entre autres , d’ améliorer la gestion des urgences pour sauver des vies et rassurer les familles, de consolider le réseau d’urgences à l’échelle nationale, de garantir un accès équitable et géographiquement juste aux soins de qualité, de rapprocher les services de santé des citoyens, indépendamment de leur niveau social, de fluidifier les évacuations sanitaires et renforcer les capacités de prise en charge, de réduire les distances et les délais d’intervention, de renforcer la coordination des soins dans la région et de réintégrer les dispositifs de santé dans un système plus efficace et cohérent



Le ministre a également insisté sur la nécessité d’adapter continuellement l’offre de soins à la réalité démographique de Touba, marquée par des fluctuations importantes.



Lors de son intervention, Ibrahima Sy a salué le leadership de Mme Bineta Bâ Mbacké, directrice de l’EPS Touba Ndamatou, pour son engagement dans la mise en œuvre de ces projets.



L’Ambassadrice de Turquie s’est félicitée, quant à elle , de la qualité des relations bilatérales entre Dakar et Ankara, particulièrement dans le domaine de la santé. Elle a présenté la liste des équipements offerts à l’hôpital et réaffirmé la disponibilité de son pays à répondre aux sollicitations du Sénégal dans ce secteur.



Prenant la parole à son tour, Mme Bineta Bâ Mbacké a exprimé sa gratitude envers la Turquie pour les équipements fournis, notamment ceux destinés au service de néonatalogie de la pédiatrie. Elle a également salué l’initiative de l’association Touba Ca Kanam, engagée dans la construction prochaine d’un centre de dialyse au sein de l’établissement.