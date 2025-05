Manifestation contre l’homosexualité : « Notre autorité a démissionné… Nous n’accepterons jamais au Pastef ce que nous avons refusé à Macky Sall » (Karim Xrum Xax)

En prélude de la marche initiée par le mouvement « Nittu Degg Valeurs » et « Jamra », l’activiste Abdou Karim Gueye, plus connu sous le nom de Karim Xrum Xax, a tenu une conférence de presse ce vendredi. La mission est simple selon lui : « Exiger de l’autorité qu’elle respecte sa parole électorale en criminalisant l’homosexualité ». Abdou Karim Gueye se dit étonné de constater « une passivité » de la part d’Ousmane Sonko et de ses collaborateurs qui ont haussé le ton lors du régime de Macky Sall en déplorant tout acte visant à cautionner l’homosexualité au Sénégal.



Pour l’activiste, les nouvelles autorités semblent décider d’être aphones face à cette promesse électorale : « Nous avons peur. La raison est simple ; nous avons remarqué que le régime Pastef ignore royalement les préoccupations des Sénégalais sur cette question. Je rappelle que sous Macky Sall, nous nous sommes donné à fond pour dénoncer toute manigance autour de la question. Nous n’accepterons pas au Pastef ce que nous avons refusé à Macky Sall », peste l’activiste. En effet, ce dernier, rappelons-le, a déposé à la préfecture de Ngor-Almadies une lettre d’information pour une marche contre l’homosexualité au Sénégal le 23 mai prochain.



La manifestation débutera au rond-point Ngor, en passant par le Casino jusqu’à l’immeuble qui s’est récemment affaissé. « Nous allons passer à l’acte et que cela soit clair. Autorisée ou pas, nous allons faire notre manifestation car nous avons remarqué qu’il y a une autorité qui a démissionné », martèle Xrum Xax.