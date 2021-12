Mamelles : A. Diba alias Yawou Dial et M. Samb écopent d'un an de prison ferme pour avoir dérobé un téléviseur et une somme de 400 mille francs…

Les faits remontent au 11 décembre 2021, où la partie civile Adama Thiam Mbaye gérant immobilier a quitté son appartement pour aller passer la journée chez sa mère à Bène Tally. Les voleurs ont attendu son départ pour accomplir leur forfait.



Interrogé, le plaignant est revenu sur les faits. "Ils ont emporté la télévision de marque Samsung 43' et une somme de 400 mille francs. Quand, je suis revenu vers 18 heures, j'ai constaté que la porte d'entrée de l'appartement a été défoncée. Par la suite, j'ai prié mon voisin d'en face qui a des caméras de surveillance, de me laisser visionner les vidéos. Et en les regardant, j'ai vu ces deux prévenus faire des aller-retours dans ma maison. Et j'ai reconnu Mactar Samb qui était mon tapissier. Ce dernier connaît très bien mon appartement. D'ailleurs, il m'a livré un salon tout dernièrement. C'est la 4ème fois que je suis victime de cambriolage. J'habite seul avec ma femme. Ma sécurité est en jeu. Lors de la perquisition de son lieu d'habitation, les policiers ont trouvé le capuchon blanc avec des écritures rouges que portait Mactar Samb lors du vol dans ma chambre", narre le plaignant.



Interrogés sur les faits qui leur sont reprochés, les deux mis en cause se renvoient la balle.

Tapissier de son état, Mactar Samb âgé de 18 ans domicilié aux HLM Grand-Yoff, dira pour se défendre, qu'il n'a pas pris la télévision. "Ce jour-là, Assane m'a appelé au téléphone pour me demander de l'accompagner, car il avait une réparation. C'est lui qui montait dans l'appartement et je l'attendais en bas. Il a ouvert l'appartement avec une clef avant de prendre la télévision", se dédouane-t-il.



À son tour, Assane Diba alias Yawou Dial né en 1987 déclare n'avoir jamais connu le plaignant. "Nous sommes allés ensemble dans l'appartement. Je suis resté en bas pour l'attendre afin qu'il puisse prendre la télévision. Mactar Samb m'avait demandé de l'accompagner", se défend-t-il. La partie civile réclame la somme de 625 mille francs Cfa pour tout le préjudice qu'il a subi.



Vu la constance des faits, le représentant du ministère public requiert 2 ans de prison ferme contre eux. La défense de Mactar Samb demande une application bienveillante de la loi pour son client.



Prononçant son dernier mot, Assane déclare qu'il ignorait que son co-prévenu voulait aller dans cette maison pour y voler. Finalement, le juge après en avoir délibéré, a disqualifié les faits en vol en réunion avant de les condamner à 2 ans dont 1 an ferme de prison. Il a alloué la somme de 625 mille francs Cfa à la partie civile Adama Thiam Mbaye...