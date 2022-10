Mame Diarra Fam (députée libérale) : « Tout ce que souhaite Karim Wade, c'est la révision de son procès... »

Karim Wade n'a pas besoin d'une loi d'amnistie venant du président Macky Sall. Tout ce que souhaite Wade fils c'est la révision de son procès. C'est du moins l'avis de la députée libérale Mame Diarra Fam.

Pour la parlementaire, Karim Wade a gagné tous ses procès internationaux et il n'a perdu que son procès au Sénégal donc elle trouve légitime sa demande. « Tout ce que souhaite Karim Wade, c'est la révision de son procès. Car ayant gagné tous les procès internationaux il n'a perdu que son procès national, et je pense que réclamer la révision de son procès c'est son droit le plus absolu.

Donc nous exigeons la révision de son procès parce que nous souhaitons en faire notre candidat. Loi d'amnistie, je pense que c'est vraiment spéculer, car nous avons entendu le président Macky Sall demander d'étudier les voies et moyens pour permettre aux personnes ayant perdu leurs droits de vote de pouvoir en bénéficier à nouveau. Je pense qu'il n'est nullement mentionné dans le document une loi d'amnistie. Yewwi n'a jamais parlé d'amnistie, mais propose la révision du procès de Karim, nous sommes dans une coalition et donc nous allons travailler à faire retrouver par Khalife Sall et Karim Wade leurs droits civiques et politiques », a renseigné la députée.

Par ailleurs, Mame Diarra Fam de préciser que la demande pressante de tous les responsables PDS du département de Pikine, c'est le retour de Karim. Un message que la parlementaire s'engage à transmettre au concerné, avant de rassurer que Wade fils sera le candidat en 2024 de la formation libérale. « La fédération du PDS de Pikine était en conclave aujourd'hui à Pikine pour rassembler tous nos responsables communaux et parler du parti et de son avenir politique, vu que nous sortons des législatives avec la grande victoire de la coalition Wallu dans le département de Pikine, avec Yewwi.

Nous avons discuté du retour de Karim Wade, ce que tous les responsables ont souhaité. Et ce que je peux vous dire, c'est l'arrivée imminente de Karim Wade qui sera le porte-étendard du Parti démocratique Sénégalais. C'est ce qui a été discuté aujourd'hui et c'est ce que le département de Pikine souhaite. Et le message sera transmis à Karim Wade », a précisé Mame Diarra Fam. Elle s'exprimait lors d'une rencontre départementale des responsables libéraux du département de Pikine en vue de se pencher sur l'avenir politique du parti au sortir des dernières législatives...