Mali: des jihadistes attaquent deux positions militaires
Des jihadistes ont attaqué mardi un camp militaire dans le centre du Mali et un poste de l'armée près de la capitale Bamako, dans un contexte de recrudescence des violences au Sahel, ont affirmé l'armée malienne et des habitants mercredi matin.

Depuis 2012, ce pays sahélien fait face à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique (EI), ainsi que de groupes criminels communautaires.

Aucune information n'était disponible mercredi sur le bilan de ces attaques, dans un contexte d'accès restreint à l'information pour des raisons matérielles, sécuritaires ou politiques.

Le camp militaire de Farabougou (centre) a subi une attaque "aux environs de 05h20" mardi (, a indiqué l'armée dans un communiqué.

"Nous avons entendu des détonations, suivies de militaires qui s'échappaient", a raconté mercredi à l'AFP un habitant du village voisin de la base militaire.

Selon lui, les jihadistes étaient encore nombreux à circuler à moto dans la zone mercredi matin. "A l'heure actuelle, il est difficile de dire ce qui se passe", a-t-il déclaré à l'AFP.

Mardi soir, d'autres positions ont été attaquées par des "assaillants lourdement armés" dans la ville de Kassela à 40 kilomètres de la capitale Bamako, selon l'armée.

Les jihadistes présumés ont "ouvert le feu sur plusieurs positions simultanément" et des "tirs nourris ont été entendus", a-t-elle indiqué dans un communiqué publié mardi soir, précisant qu'"aucune donnée consolidée sur les victimes ni sur l'ampleur des dégâts matériels n'est disponible à cette heure".

Un habitant de Kassela joint au téléphone par l'AFP mercredi raconte que "le poste de péage et le détachement militaire étaient en feu la nuit."

Selon lui, "la zone grouille ce matin de militaires maliens et russes (des mercenaires russes du groupe Africa Corps, ndlr)."

Ces deux attaques ont été revendiquées par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM en arabe), affilié à Al Qaïda, dans des messages publiés sur sa plateforme de propagande Al-Zallaqa.

Le JNIM y affirme avoir pris le contrôle des "casernes militaires et du quartier général" de l'armée malienne à Farabougou, ce qui n'a pas été confirmé par les autorités.

En juin dernier, l'armée malienne s'était retirée d'un de ses principaux camps militaires dans le centre du pays, après deux attaques attribuées à des jihadistes ayant coûté la vie à des dizaines de soldats en quelques jours.

La junte, arrivée au pouvoir après deux coups d'Etat en 2020 et 2021, s'est détournée des partenaires occidentaux, notamment l'ancien colonisateur français, pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie.

L'armée malienne et ses alliés, les mercenaires russes d'Africa Corps, chargés notamment de traquer les jihadistes, sont régulièrement accusés de commettre des exactions contre des civils.
Mercredi 20 Août 2025
