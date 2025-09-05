Mali : Enlèvement de six Sénégalais par des étrangers, annonce l’URS

Dans un communiqué ce vendredi, l’Union des Routiers du Sénégal (URS) informe de l’enlèvement au Mali de six sénégalais, tous acteurs du secteur routier, par des groupes djihadistes.







Selon l’URS, cet enlèvement constitue non seulement « une atteinte grave à leur sécurité et à celle de leurs familles, mais aussi une menace pour la libre circulation et le commerce dans la sous-région. »











L’État reste faible face à cette situation inquiétante







Selon le secrétaire général de l’Union nationale des transporteurs routiers du Sénégal, Gora Khouma, « l’attaque s’est en effet produite, mais il fallait attendre et selon lui, c’était nécessaire pour interpeller les autorités et leur donner plus de détails. « Je confirme qu’il s’agit de 6 de nos compatriotes qui ont été enlevés. Mais nous confirmons que cet acte n’est pas l’œuvre de Sénégalais », a-t-il expliqué au bout du fil.







Par ailleurs, Gora Khouma estime avoir tiré la sonnette d’alarme depuis longtemps pour attirer l’attention des autorités face à cette situation de plus en plus préoccupante :



« J’avais alerté le 01 août. Il y’a des attaques qui viennent de partout… mais nous constatons que l’État du Sénégal est très faible face à cette situation », ajoute le SG du l’URS qui rappelle que le ministère des transports et l’ambassadeur du Mali au Sénégal sont déjà informés.

