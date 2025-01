Mali-BCEAO : Le Gouverneur Jean Claude Kassi Brou inaugure une agence auxiliaire à Kayes

Le gouverneur de la BCEAO a procédé à l’inauguration de l’Agence Auxiliaire de la BCEAO, ce 23 janvier 2025 à Kayes. Selon le gouverneur de la BCEAO, Jean Claude Kassi Brou, l’ouverture dans la ville de Kayes, de la troisième Agence Auxiliaire de la BCEAO au Mali, après Mopti et Sikasso, s’inscrit dans le cadre du programme d’extension du réseau des agences de la banque centrale. L’objectif visé est d’accompagner le système bancaire et des systèmes financiers décentralisés de l’Union dans son implantation dans les régions, de promouvoir la bancarisation et l’inclusion financière et d’améliorer la circulation fiduciaire. Pour lui, cette nouvelle agence permettra de faciliter le financement des activités de cette région. Le choix de la ville de Kayes se justifie par les importantes potentialités économiques de la ville et des régions aux alentours.



Prenant la parole, la présidente de l’association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali (APBEF- Mali, Aïssata Koné Sidibé s’est dit très honorée de l’accueil chaleureux que les habitants de Kayes ont réservé aux administrateurs et directeurs généraux des banques. De son point de vue, cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la politique de la promotion de la bancarisation. Une préoccupation majeure, dit-elle, pour les plus hautes autorités du Mali, mais également un défi pour la Banque Centrale et les établissements de crédit.



C’est ainsi qu’elle a remercié les autorités, particulièrement le ministre de l’Economie et des finances pour les efforts consentis pour accompagner les institutions financières du pays.

Toutefois, elle a félicité le gouverneur de la BCEAO ainsi que la Direction Nationale de la BCEAO pour la réalisation de cette agence, leur esprit d’écoute et leur accompagnement.