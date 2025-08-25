Mairie de Dakar : Moussa Diakhaté salue le bon déroulement du vote et félicite le maire Abass Fall

À l’issue du scrutin municipal ayant conduit à l’élection d’Abass Fall comme nouveau maire de Dakar, Moussa Diakhaté, conseiller à la mairie, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement du vote.



Réagissant devant la presse, il a salué le climat apaisé et transparent qui a marqué l’élection, tout en adressant ses félicitations au nouvel édile. « Je souhaite pleine réussite au maire Abass Fall dans sa mission au service des Dakaroises et des Dakarois », a-t-il déclaré.

Moussa Diakhaté a par ailleurs appelé l’ensemble des conseillers municipaux à travailler main dans la main pour l’intérêt exclusif des habitants de la capitale.