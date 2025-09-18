Mairie de Dakar : La Cour suprême rejette le recours de Barthélémy Dias

La Cour suprême a rendu son verdict ce jeudi 18 septembre dans l’affaire opposant Barthélémy Dias à l’État du Sénégal. La juridiction a rejeté le recours de l'ex-maire de Dakar, confirmant ainsi sa destitution.
Cette décision met un terme à la bataille judiciaire menée par Barthélémy Dias pour tenter de récupérer son poste de maire de la capitale. Par conséquent, Abass Fall, installé au mois d’août dernier, demeure le maire de Dakar et continuera d'exercer ses fonctions.
