El Talentón Sénégal & Gambie 2026 : Samba Sall mobilise le monde universitaire[...], autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat et du développement

Les travaux ont également permis aux jeunes innovateurs d'échanger directement avec des universitaires, des experts, des entrepreneurs et des décideurs publics, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de financement, d'accompagnement technique et de partenariats.

Dans son allocution, Samba Sall a rendu un vibrant hommage au Président Bassirou Diomaye Faye pour sa vision d'un Sénégal fondé sur la souveraineté, l'innovation, la valorisation du capital humain et l'entrepreneuriat des jeunes. Il a également salué l'engagement constant de Madame Aminata Touré, dont le soutien et les orientations ont largement contribué au succès de cette première étape. Le Président de l'AIED a insisté sur la nécessité de rapprocher les universités, les collectivités territoriales, les entreprises, les investisseurs et les partenaires internationaux afin de transformer les idées des jeunes en entreprises créatrices d'emplois, de richesse et de solutions concrètes pour les territoires.

Il a également adressé ses chaleureuses félicitations au comité d'organisation dirigé par Madame Dia Thiam, enseignante-chercheure. La cérémonie a été honorée par la présence du Dr Abdoulaye Niane, Directeur général de la DER/FJ, représentant le Président de la République et Madame Aminata Touré. Enseignant-chercheur reconnu, il a livré un message fort en faveur de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement des jeunes et des femmes porteurs de projets.

Dans son intervention, il a réaffirmé l'engagement de la DER/FJ à soutenir les initiatives innovantes, à favoriser l'accès au financement et à accompagner les entrepreneurs dans la création d'activités génératrices d'emplois. En effet, cette première étape a également permis de renforcer les liens entre les universités sénégalaises et les partenaires internationaux engagés dans El Talentón, ouvrant la voie à de futurs programmes de recherche, de formation, de mobilité académique, d'innovation et d'investissement. Au-delà de son caractère académique, El Talentón Sénégal & Gambie 2026 constitue désormais un véritable levier diplomatique, économique et territorial, favorisant les échanges entre les collectivités locales, les universités, les entreprises et les institutions publiques des deux pays.

Après Dakar, la caravane poursuivra son parcours à Dabaly, où les populations, les autorités administratives, les élus, les organisations de femmes et de jeunes, les producteurs et les partenaires internationaux se retrouveront autour des questions de développement local, d'agriculture, d'emploi, d'autonomisation économique des femmes, de financement des projets et d'attractivité territoriale.

L'événement se poursuivra ensuite en République de Gambie, où les autorités gambiennes, les universités, les entrepreneurs et les jeunes participeront à cette dynamique de coopération sous-régionale, renforçant ainsi les liens historiques entre les deux pays.

En somme, l'objectif est de faire d'El Talentón Sénégal & Gambie une plateforme de référence en Afrique de l'Ouest, capable de connecter les talents, les universités, les collectivités territoriales, les investisseurs et les institutions autour d'une vision commune : faire de l'innovation, de la recherche scientifique, de l'entrepreneuriat et de la coopération internationale les piliers d'un développement inclusif, durable et créateur d'emplois pour la jeunesse africaine.