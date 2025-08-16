Magal 2025 - Bilan définitif des sapeurs-pompiers: 679 interventions, 1401 victimes et 33 personnes décédées…

Le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers engagé dans la ville sainte de Touba et ses abords pour les besoins de la couverture sécuritaire et médicale du 131e anniversaire du Grand Magal de Touba Édition 2025 a enregistré son bilan définitif. Il s’agit d’un total de 679 interventions pour 1401 victimes dont 33 décédées. Sur les 679 interventions de toute nature, les 341 sont relatives à des accidents de la circulation routière occasionnant 982 victimes dont 953 victimes assistées et malheureusement 29 corps sans vie.







En ce qui concerne les incendies, le détachement a effectué 7 interventions. S'agissant des consultations médicales un total de 571 patients a été recensé.







Au titre du ravitaillement en eau, un volume d'eau évalué à 2.685.000 litres a été distribué au profit des pèlerins et des populations.

