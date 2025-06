Macron met en garde contre les "conséquences massives" d'une fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran

Emmanuel Macron a mis en garde lundi contre les "conséquences massives" sur l'économie mondiale d'une éventuelle fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz, passage clé pour le commerce de pétrole.



"La conséquence pour l'économie mondiale, la Chine au premier chef et beaucoup d'autres, serait massive et je pense que ça ferait réagir beaucoup de monde. Et la pression sur l'Iran serait alors importante", a dit le président français lors d'une conférence de presse à Oslo à l'occasion de sa visite en Norvège.