Macky Sall : ‘’Tout le monde sait qu’en Afrique, les enjeux liés aux frontières et à l’exploitation des ressources sont …’’

Le président de la République s’est de nouveau prononcé sur l’exploitation des ressources pétrolières et gazières du Sénégal, hors de nos frontières. C’était lors de son dernier séjour à Abuja (Nigeria). Macky Sall a été interpellé sur des questions relatives à l’exploitation de ces ressources qui suscitent beaucoup de convoitises dans le pays comme dans le reste du monde à cause du scandale révélé récemment par la Bbc.





Cependant, il a indiqué avoir ‘’donné au gouvernement du Sénégal toutes les instructions requises pour construire une économie pétrolière performante et un écosystème viable qui prendra appui sur l’Institut national du pétrole et du gaz que j’ai créé. Les meilleures pratiques sont en train d’être expérimentées et les premiers résultats augurent de belles perspectives pour nous conduire avant 2035 vers l’émergence’’.



‘’Au Sénégal, les ressources naturelles appartiennent au peuple et non à l’État. Je l’ai fait inscrire dans la Constitution sénégalaise à l’issue du référendum de mars 2016. J’ai également créé un Comité d’orientation stratégique chargé des questions de pétrole et de gaz (Cos-Pétrogaz) composé de représentants de toutes les institutions de la République, des acteurs du secteur et qui va accueillir des membres de l’opposition et de la société civile. J’ai fait voter une loi sur le contenu local pour permettre aux entreprises nationales de tirer profit de la phase d’exploitation’’. Telle est la réponse servie par Macky Sall au site nigérian ‘’Businessday’’. Il répondait, ainsi aux questions de savoir si le président Sénégalais avait ‘’des inquiétudes, avec la découverte de réserves de pétrole et de gaz ? Et dans quelle mesure le Sénégal s’était-il préparé à cette nouvelle donne économique qui a le potentiel de générer des revenus pour le pays mais également occasionner des bouleversements de portée sociétale ?Le président Sall, dans ses éléments de réponse a aussi rappelé, que ‘’le gouvernement du Sénégal, sous (son) impulsion, a fait preuve d’anticipation et de diligence en la matière. Aujourd’hui, le Sénégal a l’avantage d’avoir pris, bien avant l’annonce des découvertes, les dispositions utiles et pertinentes pour faire du secteur pétrolier, un modèle de référence en matière de gouvernance et de transparence en adhérant sur (sa) décision à l’Itie (Initiative pour la transparence dans les industries extractives). Le Code pétrolier a été revu pour être adapté au nouveau contexte du Sénégal avec de nouvelles dispositions protégeant davantage les intérêts du pays. Les ressources tirées du pétrole et du gaz serviront à financer le développement socio-économique du Sénégal et une part importante de celles-ci sera réservée aux générations futures, dans le cadre d’une loi sur la répartition des revenus. Voilà le cadre d’intégrité et de gouvernance du secteur’’, a-t-il confié.Face aux journalistes qui l’interviewaient, il s’est grandement ‘’réjoui de la coopération entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie. Avec ces découvertes, de part et d’autre, de notre frontière, nous avons su, sur la base de relations de bon voisinage et du destin partagé de nos deux peuples, bâtir un partenariat intelligent pour l’exploitation de ces ressources. Tout le monde sait qu’en Afrique, les enjeux liés aux frontières et à l’exploitation des ressources sont des sources essentielles de conflits. Nos deux pays se sont associés, en partenariat avec Bp pour que les ressources, à cheval sur cette zone soient un trait d’union de plus qui s’ajoute aux relations multiformes et multiséculaires qui nous unissent puisque le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et la Guinée exploitent en commun, depuis plusieurs années, le bassin du Fleuve Sénégal, à travers l’Omvs (Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal). Il convient de saluer ces exemples de partenariat en Afrique’’.