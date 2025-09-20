MSF et les artistes crient “Oya” : l’Afrique n’attendra pas la COP30


En 2024, l’Afrique vit une urgence vitale : 4 millions de déplacés en Afrique de l’Ouest, 18 000 enfants malnutris en Somalie, des digues qui cèdent, des villages noyés et des champs brûlés par la sécheresse. À ces catastrophes s’ajoutent de nouveaux fléaux sanitaires : malaria devenue permanente, choléra endémique, dengue, zika et chikungunya, transmis par des moustiques désormais actifs jour et nuit. Le professeur Didier M. Tshialala, spécialiste en maladies infectieuses, prévient : « Chaque jour sans décision politique forte est un lendemain moins sûr pour les populations vulnérables». MSF ne cesse de panser les plaies, mais alerte : l’humanitaire ne peut pas tout absorber.

 

Face à ce chaos, l’art devient un cri. Avec la chanson Oya, Mao, artiste sénégalais, transforme la douleur en énergie collective : « Oya, ça veut dire allons-y, il faut agir maintenant ». Inspirée de témoignages venus du Cameroun, de Madagascar ou du Soudan, la chanson oscille entre tristesse, revendication et espoir. Elle porte la mémoire des sinistrés, mais aussi un appel à l’union et à l’action. Car l’art, plus que des rapports techniques, touche ceux qui refusent de lire, qui détournent les yeux mais écoutent la musique. L’émotion devient pédagogie, et le rythme, un vecteur de conscience.

 

À la veille de la COP30 au Brésil, MSF et les artistes refusent que ces discussions se limitent aux « bureaux climatisés » de Dakar, Kinshasa ou Brasília. Ils se posent en porte-parole des populations sacrifiées par le dérèglement climatique, pour rappeler aux dirigeants que le temps des discours est fini. L’heure est à des décisions politiques fortes, immédiates et contraignantes.

Autres articles
Samedi 20 Septembre 2025
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Centre Conseil Ado de Kolda : Les jeux comme moyen de sensibilisation sur la santé de la reproduction…

Centre Conseil Ado de Kolda : Les jeux comme moyen de sensibilisation sur la santé de la reproduction… - 20/09/2025

MSF sonne l’alarme : inondations, malaria, dengue et famine plongent l’Afrique dans le chaos

MSF sonne l’alarme : inondations, malaria, dengue et famine plongent l’Afrique dans le chaos - 20/09/2025

ÉDUCATION - « L'école à l'heure de l'intelligence artificielle : révolutionner nos programmes éducatifs » ( Par Pape Modou Fall)

ÉDUCATION - « L'école à l'heure de l'intelligence artificielle : révolutionner nos programmes éducatifs » ( Par Pape Modou Fall) - 20/09/2025

Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau

Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau - 20/09/2025

Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur

Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur - 20/09/2025

« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays »

« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays » - 19/09/2025

Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs

Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs - 19/09/2025

Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite

Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite - 19/09/2025

Marche

Marche "Rappel à l’ordre" : Ameth Ndoye fustige le régime et clame un slogan fort contre Sonko - 19/09/2025

Attaque jihadiste au Nigeria, 5.000 personnes fuient au Cameroun

Attaque jihadiste au Nigeria, 5.000 personnes fuient au Cameroun - 19/09/2025

Manifestation du mouvement

Manifestation du mouvement "Rappel à l’ordre" : Le commissaire Keita et Assane Diouf appellent à poursuivre la lutte - 19/09/2025

Marche

Marche "Rappel à l'Ordre"/ Thierno Alassane Sall : « On est tous d’accord qu’il n’y a pas de justice dans ce pays » - 19/09/2025

Opération de maintenance informatique : la Senelec annonce une suspension des achats de crédits Woyofal du 22 au 25 septembre entre 1h et 5h du matin

Opération de maintenance informatique : la Senelec annonce une suspension des achats de crédits Woyofal du 22 au 25 septembre entre 1h et 5h du matin - 19/09/2025

Ngakhaye (Ndiaganiao) : Une fillette de 10 ans perd la vie dans un puits

Ngakhaye (Ndiaganiao) : Une fillette de 10 ans perd la vie dans un puits - 19/09/2025

Sénégal : un opposant en détention brièvement hospitalisé suite à un malaise

Sénégal : un opposant en détention brièvement hospitalisé suite à un malaise - 19/09/2025

Dysfonctionnements au sein de l’ARP : Le SAMES tire la sonnette d’alarme

Dysfonctionnements au sein de l’ARP : Le SAMES tire la sonnette d’alarme - 19/09/2025

Accident mortel d’un Jakartaman à Rufisque : 6 mois avec sursis pour le chauffeur du bus Tata, la famille dénonce une « injustice »

Accident mortel d’un Jakartaman à Rufisque : 6 mois avec sursis pour le chauffeur du bus Tata, la famille dénonce une « injustice » - 19/09/2025

Soudan: 75 morts dans une attaque des paramilitaires, selon des secouristes locaux

Soudan: 75 morts dans une attaque des paramilitaires, selon des secouristes locaux - 19/09/2025

Mbour : il corrige son beau-père et sa maîtresse dans le lit conjugal de sa mère partie en Belgique , la justice tranche

Mbour : il corrige son beau-père et sa maîtresse dans le lit conjugal de sa mère partie en Belgique , la justice tranche - 19/09/2025

Soudan: 75 morts dans une attaque de drone des paramilitaires sur un camp de déplacés au Darfour (groupe d'aide)

Soudan: 75 morts dans une attaque de drone des paramilitaires sur un camp de déplacés au Darfour (groupe d'aide) - 19/09/2025

Kolda : Six individus arrêtés pour vol de bétail et abattage clandestin

Kolda : Six individus arrêtés pour vol de bétail et abattage clandestin - 19/09/2025

Pikine : Deux individus arrêtés après une tentative de vol violent sur la route de la Technopole

Pikine : Deux individus arrêtés après une tentative de vol violent sur la route de la Technopole - 19/09/2025

Au Mali, les Chinois font les frais du

Au Mali, les Chinois font les frais du "jihad" économique - 19/09/2025

Présidentielle ivoirienne: Gbagbo, inéligible, exclut de soutenir un autre candidat

Présidentielle ivoirienne: Gbagbo, inéligible, exclut de soutenir un autre candidat - 19/09/2025

DIC : Le fils de l'ancien PM Amadou Bâ placé en garde à vue

DIC : Le fils de l'ancien PM Amadou Bâ placé en garde à vue - 19/09/2025

Gestion de l’État / L'Afp exprime sa vive préoccupation :

Gestion de l’État / L'Afp exprime sa vive préoccupation : "Le plan de redressement annoncé est plombé dés le départ par le manque de concertation". - 18/09/2025

Éducation-Rentrée Scolaire : Le ministère de l'éducation intégre l’intelligence artificielle dans le système éducatif

Éducation-Rentrée Scolaire : Le ministère de l'éducation intégre l’intelligence artificielle dans le système éducatif - 18/09/2025

Nécrologie : Décès de Keyssi Bousso, ancien administrateur Général du Grand Théâtre

Nécrologie : Décès de Keyssi Bousso, ancien administrateur Général du Grand Théâtre - 18/09/2025

Nouvel APE de 300 milliards : Papa Malick Ndour exige des éclaircissements sur l’identité des souscripteurs

Nouvel APE de 300 milliards : Papa Malick Ndour exige des éclaircissements sur l’identité des souscripteurs - 18/09/2025

Audit global des titres miniers:

Audit global des titres miniers: " L'audit nous a révélé 94% d'inconformités à la législation minière[...], 228 sites clandestins ont été constatés et 275 titres inactifs"( Birame Souléye Diop) - 18/09/2025

RSS Syndication