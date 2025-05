MBACKÉ - Ses 38 moutons volés … « L’opération Tabaski » envisagée par l’homme d’affaires Bara Guèye, tombe à l'eau

Dans la nuit du 22 mai 2025, aux alentours de 2 heures du matin, un vol de 38 moutons a été perpétré à Mbacké, ciblant l’enclos de l’homme d’affaires Bara Guèye, situé près du lycée de Mbacké. Ce dernier s’apprêtait à lancer une « opération Tabaski », visant à approvisionner le marché en bétail à l’approche de la fête. Les malfrats ont, visiblement, minutieusement préparé leur coup, réussissant leur forfait avec un « grand professionnalisme ».



Ce vol survient alors que les autorités locales et les éleveurs s’activent pour garantir un approvisionnement suffisant en moutons pour la Tabaski. Selon les estimations du « Comité départemental de développement » (CDD) de Mbacké, près de 35 000 moutons sont nécessaires cette année pour répondre à la demande.



La malheureuse victime, après avoir déposé une plainte, se résume désormais à multiplier les communiqués à travers les radios locales afin d’inviter les acheteurs à l’aider à retrouver ses moutons.



Les forces de l’ordre ont été alertées et une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs du vol. Les autorités locales appellent les éleveurs à redoubler de vigilance et à sécuriser leurs enclos, alors que la demande en moutons atteint son pic à l’approche de la Tabaski.