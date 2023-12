MBACKÈ - Le monde du Karaté donne des « Mae Geri » à la fédération nationale et demande le départ de El Mokhtar

« Des médailles d’une valeur de 2000 francs Cfa, des sélections nationales basées sur le clientélisme et le copinage, un manque de considération avérée vis-à-vis des régions , détournements d’objectifs, déstabilisation des combattants dans les régions etc.» sont les complaintes listées par les karatékas du département de Mbacké.



Par la voix de Pape Ngagne Sarr, directeur du district départemental et vice-président de la ligue de Diourbel , les 23 professeurs de salles et les 530 personnes qui fréquentent ces salles estiment que l’injustice est immense.



D’où la mise en scelle d’une pétition qui commence à faire des vagues avec la large communication qui est entamée. Les budokas demandent le départ sans délai de El Mokhtar, actuel président de la fédération au risque de voir une « fédération bis » prendre forme . Affaire à suivre…