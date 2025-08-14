MAGAL 2025-Haro contre les futilités / Cheikh Abdou Ahad Gaïndé Fatma promet de retirer en 2026 les accréditations à certains médias


Le président de la Commission Culture et Communication du Grand Magal de Touba, 
Cheikh Abdou Ahad Gaïndé Fatma, a tenu un discours ferme à l’égard de certains médias dont la couverture de l’événement se limite à des contenus jugés superficiels ou irrespectueux. S’exprimant avec autorité, Serigne Abdou Ahad choisira d’être ferme .« Nous allons effectivement prendre des mesures. Ce n’est pas décent ce que font certains médias. Si c’est pour ne traiter que des banalités, ces médias peuvent rester à Dakar ou ailleurs. »

Il a , par ailleurs, souligné que Touba est une cité religieuse,  placée sous l’autorité exclusive du Khalife Général des Mourides, et que tout comportement déplacé ou non conforme à l’esprit du Magal ne sera plus toléré.

Le président de la commission a annoncé un resserrement des critères d’accréditation pour les médias:. « Il est certain que désormais, les accréditations ne seront plus délivrées aux médias qui ne traitent que de futilités. Même si un média est accrédité par erreur, dès que nous en sommes informés, nous viendrons leur retirer le document. »

Cette mesure vise à protéger l’intégrité spirituelle du Magal et à garantir que la couverture médiatique soit à la hauteur de l’événement. Serigne Abdou Ahad Gaïndé Fatma a rappelé que Touba appartient exclusivement au Khalife Général des Mourides, et que toute personne non reconnue comme invitée officielle devra quitter les lieux: « Quiconque n’est pas reconnu par le Khalife comme invité devra quitter les lieux. Et tu pourras faire ce que bon te semble ailleurs. Et c’est moi qui le dis . »
Jeudi 14 Août 2025
