Lutte : le CNG confisque la licence de Sa Thiès

Même s'il a reçu le restant de son argent, Sa Thiès n'est pas encore sorti de l'auberge après son combat contre Zarco. Dimanche dernier. En effet, sa licence a été retenue par le Cng, a annoncé le journal l’Observateur dans sa parution ce mercredi.







Le fils de Double Less devrait repasser devant les membres de la Commission règlement et discipline du Comité national de gestion de la lutte (Cng) pour audition. Selon des informations de L'Observateur, le lutteur devrait s'expliquer sur les propos injurieux tenus lors des différentes confrontations verbales avec son adversaire Zarco.







Alors que les supporters espéraient une confrontation d'idées, ils avaient plutôt assisté à un festival d'insultes et d'accusations. Des propos, lancés sans retenue, avaient rythmé leur face-à-face qui a sombré dans l'infantilisme. Ces comportements de trop exposés à la face du monde risquent de rattraper Sa Thiès. Si le Cng n'a pas pardonné les lutteurs Ama Baldé et Franc qui s'étaient donné en spectacle lors d'un face-à-face : échange de coups de poings, on voit mal comment Sa Thiès pourrait échapper. Le lutteur de Guédiawaye est attendu dans les prochaines heures devant la Commission règlement et discipline.