Lutte contre les inondations : la commune de Yeumbeul Nord va bientôt être équipée de 4 bassins.

Dans le cadre de la lutte contre les inondations dans la banlieue dakaroise, le ministre du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l’équité sociale, M. Samba Ndiobène Ka et le maire de la commune de Yeumbeul Nord, M. Boubacar Ndao, ont effectué une visite de chantier pour s’enquérir de l’état de démarrage des travaux de la construction de 4 bassins déversant en mer.



D’un coût global de 3,5 milliards de FCFA, ce projet de construction de 4 bassins d’une capacité de 61 000 mètres cubes d’eau et long de plus 1,5 kilomètre sera réalisé par Promoville.



Ces 4 bassins devraient être livrés dans 6 mois et devraient permettre aux populations de Yeumbeul Nord de sortir des situations d’inondation.