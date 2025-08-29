Lutte contre les inondations à Kolda : Le mouvement Kolda debout au chevet des populations…

Le mouvement Kolda debout est au chevet des populations suite aux fortes pluies ayant occasionné des inondations dans différents quartiers de la commune. Ainsi, ce mouvement dirigé par Abdourahmane Baldé a mis des motopompes à la disposition des populations pour retirer l’eau des concessions. C’est un véritable ouf pour les sinistrés qui grâce au MKD vont pouvoir regagner leurs domiciles envahis par les eaux.
Dans la foulée, cette action citoyenne va permettre de sécher les murs des maisons pour éloigner tout risque d’effondrement avec d’éventuels dégâts matériels.
Dans le cadre de leur campagne de pompage des eaux, les jeunes volontaires du mouvement se sont mobilisés auprès des populations pour atténuer l’impact des inondations, traduisant ainsi leur engagement constant au sein des communautés...
