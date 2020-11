Lutte contre le paludisme : Des bornes anti- moustiques implantées à Kaolack.

Il s'agit de 104 bornes anti-moustiques qui sont implantées à Kaolack commune et dans le département. Ces capteurs vont ainsi participer à lutter drastiquement contre le paludisme dans le Saloum. D'emblée, un ciblage a été opéré au niveau des établissements recevant du public dont l'hôpital régional, les centres de santé, les postes de santé, les écoles, les marchés etc...



Dans le cadre de la lutte, des progrès majeurs ont été enregistrés au Sénégal. Le nombre de cas de paludisme est passé de 492. 253 à 354.708. Pour le nombre de décès, il est passé de 526 à 260 soit une réduction de 51% entre 2016 et 2019. La région de Kaolack totalise 4. 518 cas de palu dont 24 décès ( 2019). Il faut noter que ces appareils capteurs sont le fruit d'un partenariat entre le Sénégal et la France à travers le Conseil départemental de Kaolack...