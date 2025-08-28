Lutte contre la déforestation à Médina Yoro Foula : Urgence Écologique met à contribution les clubs communautaires…

Dans une démarche communautaire de lutte contre la déforestation dans le département de Medina Yoro Foula (Kolda), Urgence Écologique met à contribution les clubs de jeunes. Ainsi, pour cette structure pilotée par le jeune Mouhamadou Soumboundou dit « Guélewar », il est important de mettre les jeunes au cœur de la sensibilisation pour une prise de conscience collective.

Conscient des enjeux avancés de la déforestation et du réchauffement climatique, Urgence Écologique s’est orientée vers cette frange de la population pour plus de responsabilité dans la prise en charge de la question. D’ailleurs, la mise en place de ces clubs dans ce département connu pour le trafic illicite de bois transfrontalier pourrait être une réponse adéquate à ce fléau.

Pour Fanta Camara, jeune écolo, « on prend de plus en plus conscience des réalités du changement climatique. En ce sens, nous sommes des témoins oculaires de cette situation car nous constatons la rareté des pluies et des rendements agricoles d’année en année. C’est pourquoi, nous sommes engagés pour la cause car nous sommes la relève de demain… »

À en croire Mouhamadou Soumboundou, « c’est avec un très grand plaisir que nous donnons la force à ces jeunes pour une meilleure gestion de l’environnement. Au-delà de cela, nous avons associé dans ces clubs des pratiques Eco citoyennes pour une préservation de l’environnement. Il s’agit entre autres de la fabrication de fourneaux écologiques, de la mise en place de plants de reboisement. »

Dans la foulée, il soutient : « nous avertissons les populations sur l‘avancée du désert au sud et si rien n'est fait ce sera la catastrophe. Dans cette dynamique, les clubs jouent un rôle important en collaboration avec les services des eaux et forêts pour veiller et alerter. À ce titre, on doit faire le suivi de tous les arbres plantes pour une lutte efficace. »

Pour rappel, ce département est victime d’une agression de la coupe de bois abusive depuis des années avec un décor peu enviable. C’est pourquoi, l’implication des jeunes est nécessaire pour mieux appréhender les difficultés.