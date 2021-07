Lutte contre la 3ème vague de la Covid-19 : Le service national d’hygiène met à la disposition des collectivités territoriales des équipements dédiés au saupoudrage des espaces publics.

Les 72 heures dédiées à l’intensification de la prévention communautaire contre la Covid-19 ont abrité en cette seconde journée, une réception d’équipements dédiés au saupoudrage des espaces publics. Cela fait suite à une recrudescence des cas de covid. Une occasion pour le médecin colonel Maodo Malick Diop, chef du service national de l’hygiène au sein du comité régional de gestion des épidémies, de revenir sur les tenants de ce programme.







« Nous avons initié ce que nous appelons aujourd’hui les 72h d’intensification de la communication et de la sensibilisation pour vaincre le coronavirus. Il s’agira d’aller vers les populations au niveau des quartiers, visiter les marchés, aller à la rencontre des acteurs au niveau des points de vente des moutons pour porter la bonne parole et leur rappeler ainsi les mesures barrières dans un contexte extrêmement difficile et complexe avec la levée de toutes les restrictions et un certain relâchement », a-t-il déclaré lors de la visite des équipements.







« Nous allons faire des opérations techniques de saupoudrage pour réduire la longévité et la densité des contaminations, nous allons délaver les bassins de rétention et désinfecter tous les espaces publics », assure-t-il à la fin de son discours.