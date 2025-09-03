Lutte contre l’insécurité alimentaire en Afrique : Africa Food Systems Forum (AFSF 2025) prône des mesures audacieuses


Lutte contre l’insécurité alimentaire en Afrique : Africa Food Systems Forum (AFSF 2025) prône des mesures audacieuses
Face à l’aggravation de la crise alimentaire en Afrique, qui touche désormais près d’une personne sur cinq sur le continent, Heifer International appelle les gouvernements, investisseurs et partenaires au développement à donner la priorité, de toute urgence, aux innovations dirigées par les jeunes, aux modèles financiers innovants et au renforcement des solutions locales comme leviers indispensables pour transformer les systèmes alimentaires africains.
 
 
Une crise qui exige des mesures audacieuses
 
Lors du forum qui se tient à Dakar jusqu’au 5 septembre, il s’agira de mettre en évidence l’ampleur de la crise alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Le rapport 2025 sur l’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI) révèle que 307 millions de personnes en Afrique, soit près d’une sur cinq, souffrent de la faim. Lors de son lancement, la Vice-secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed, a averti que le monde était « très loin de la trajectoire » permettant de mettre fin à la faim d’ici 2030. L’AFSF, première plateforme africaine de dialogue et de collaboration pour la transformation des systèmes alimentaires, rassemble des milliers de décideurs politiques, d’agences de développement, d’agriculteurs, d’« agripreneurs », d’innovateurs, d’investisseurs et de leaders du secteur privé. Le thème de cette année, « La jeunesse africaine : au cœur de la collaboration, de l’innovation et de la mise en œuvre de la transformation des systèmes agroalimentaires », est en parfaite adéquation avec la nouvelle orientation stratégique de Heifer, qui vise à favoriser des systèmes alimentaires inclusifs, résilients et durables, portés par la jeunesse et centrés sur les petits producteurs.
 
De l’aide à la facilitation d’un écosystème
 
La stratégie de Heifer se distingue des modèles traditionnels de donateurs par une approche écosystémique qui soutient les innovations portées par les jeunes, débloque des financements catalytiques et favorise l’appropriation communautaire. Cette nouvelle approche montre déjà des résultats prometteurs.
 
À travers son initiative AYuTe NextGen, Heifer a accompagné de jeunes innovateurs africains développant des solutions agrotech et climato-intelligentes qui améliorent directement la productivité des petits exploitants. Depuis son lancement en 2021, AYuTe a mobilisé plus de 11 millions de dollars d’investissements catalytiques et soutenu directement près de 100 entreprises agrotech dirigées par des jeunes. Ces start-up ont, à leur tour, créé 23 000 emplois et touché plus de 3,5 millions de ménages agricoles à travers le continent.
 
Lors de l’AFSF 2025, Heifer présentera les résultats obtenus grâce à l’action collaborative et aux changements systémiques vers plus d’inclusivité et de durabilité. L’organisation mettra également en lumière des modèles de financement collaboratif qui dépassent les approches traditionnelles des donateurs. Un récent rapport de référence publié par Aceli Africa, mettant en avant le partenariat Heifer/Hello Tractor, a par exemple montré comment le financement mixte et les initiatives de mécanisation basées sur la technologie améliorent les revenus de centaines de petits exploitants, ouvrant ainsi la voie à une croissance durable et résiliente à grande échelle.
 
« Les systèmes alimentaires africains exigent une action audacieuse et collaborative, capable de dépasser les modèles traditionnels de donateurs afin de répondre de manière durable et à grande échelle aux besoins de sécurité alimentaire du continent », a déclaré Adesuwa Ifedi, vice-présidente senior des programmes Afrique chez Heifer International ajoutant à ce propos : « à l’AFSF 2025, nous présenterons des solutions où financement mixte, capitaux catalytiques et innovations portées par la jeunesse convergent pour générer un changement durable au bénéfice des agriculteurs, des communautés et du continent. »
Mercredi 3 Septembre 2025
