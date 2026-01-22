Lutte : Malick Ngom passe le relais ce jeudi à Bira Sène pour conduire la nouvelle Fédération

La lutte connaît une innovation. Après des années de négociations et promesses pour une meilleure organisation et une structure organisée, la lutte tient sa fédé. Un pas majeur dans l’organisation et la structuration de la lutte sénégalaise. Des efforts énormes ont été consentis par les acteurs de la lutte pour tenir un bureau devant conduire les réformes tant souhaitées dans la lutte.
La fédération sénégalaise de lutte va ainsi installer le nouveau bureau ce jeudi à 10 heures à l’arène nationale. Le désormais ancien président du Comité national de gestion de lutte (CNG) Malick Ngom va passer le relais au nouveau patron Bira Sène. Ce dernier va conduire la Fédération sénégalaise de lutte pour une durée de 4 ans.
La cérémonie d’installation verra la participation de tous les ténors de la lutte, les anciennes gloires, les promoteurs et les amateurs.
