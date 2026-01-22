Lutte : Malick Ngom passe le relais ce jeudi à Bira Sène pour conduire la nouvelle Fédération





La fédération sénégalaise de lutte va ainsi installer le nouveau bureau ce jeudi à 10 heures à l’arène nationale. Le désormais ancien président du Comité national de gestion de lutte (CNG) Malick Ngom va passer le relais au nouveau patron Bira Sène. Ce dernier va conduire la Fédération sénégalaise de lutte pour une durée de 4 ans.







La cérémonie d’installation verra la participation de tous les ténors de la lutte, les anciennes gloires, les promoteurs et les amateurs.

