Lutte : Coly Faye 2 s’affiche avec Reug Reug, le lutteur assuré de triompher sur Pape Ndoye ce samedi

Revenu d’une défaite contre Ada Fass, le lutteur de Thiaroye Coly Faye 2 compte bien changer de stratégie. En effet, depuis presque plus de quatre mois, ce dernier s’entraîne avec le récent adversaire de Sa Thiès, à savoir Reug Reug. Une collaboration validée par l’ancien lutteur Khadim Ndiaye.







Pour Coly Faye, son sparring-partner est très rigoureux dans les entraînements. « Je vous assure que je terrasserai Pape Ndoye, je suis venu avec beaucoup de technique de bagarre et de défense. Tous les jours, je suis avec le « prophète » des entraîneurs, je veux citer Reug Reug », dit Coly Faye.







Sur les propos de Pape Ndoye sur ses supporters, Coly Faye de rassurer. « Ici personne n’a des supporters agresseurs, tout le monde est civilisé et correct ».