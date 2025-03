Loi interprétative de l'amnistie : Adji Mbergane Kanouté et la « Coalition Ensemble pour Demain » rejettent la proposition de Amadou Bâ et prônent un pacte de stabilité sociale

La « Coalition Ensemble pour Demain » a rappelé, dans un communiqué ce jeudi, avoir invité les députés de la 14ème législature à « voter OUl pour la loi d'amnistie ». Elle rappelle, l'objectif du régime précédent qui était, en appelant à voter cette loi, « de favoriser l'apaisement du climat politique et social, de renforcer la cohésion nationale et de consolider le dialogue national afin de permettre à certaines personnes qui ont eu maille à partir avec la justice de participer pleinement à la vie démocratique (...). »







La « Coalition Ensemble pour Demain », précise que cette loi visait aussi à « remettre dans le jeu politique et électoral certains Sénégalais recalés ou dans les liens de la détention. » En définitive, cette loi avait pour objectif principal « la réconciliation nationale, le pardon national, la pacification des cœurs et des esprits. Et elle a permis une continuité du fonctionnement de nos institutions. »







Qui a gagné qui a perdu dans cette loi?







À l'évidence, « c’est le Sénégal qui a gagné en paix et en image, dans la mesure où le peuple a choisi et de façon massive le Pastef et ses leaders. En le faisant, ce peuple a servi une leçon démocratique aux politiques », constate la coalition « Ensemble pour Demain » concluant que « si le peuple a voté Pastef, qui lui a promis une abrogation pure et simple de la loi d'amnistie, comme promis lors de la Présidentielle et des Législatives à travers les urnes, ce même peuple n’a nullement demandé une loi d'interprétation. »