Locales 2022 : Amadou Diallo déclare officiellement sa candidature à la mairie de Kaolack.

Après avoir été investi par les membres du mouvement Atak, Amadou Diallo a annoncé publiquement ce week-end son ambition de briguer les suffrages des kaolackois.



Diplômé en génie civil, par ailleurs président directeur général d'une entreprise qui évolue dans le secteur économique du bâtiment et des travaux publics (BTP), M. Diallo entend jouer pleinement sa partition dans le développement de Kaolack.



Son objectif principal est de travailler à la mise en œuvre d'un réseau d'assainissement adéquat pour que Kaolack puisse porter un blason nouveau.



Amadou Diallo compte aussi, une fois élu maire de la commune de Kaolack, s'attaquer à l'éclairage public notamment dans les quartiers périphériques, à la réhabilitation des routes secondaires entre autres.



Pour ce faire, M. Diallo a ainsi demandé à l'ensemble des kaolackois d'ici et de la diaspora de rejoindre sa plateforme qui propose une nouvelle politique et bannit la politique politicienne...