Litige foncier à Saly : Plus de 250 familles lancent un cri de cœur et alertent les autorités

Face à la presse de Mbour, le collectif des acquéreurs de Saly Joseph a lancé un cri de cœur et alerté les autorités sur un litige foncier qui dure depuis 2009. Ces familles réclament le droit à la propriété d’un espace acquis auprès d’un promoteur. Aujourd’hui, à leur grande surprise, un certain Samir Seck s’est présenté en se déclarant propriétaire du terrain. Une sortie médiatique de ce dernier a poussé le collectif à s’exprimer publiquement pour rétablir la vérité.



« Nous venons en toute quiétude et légalité occuper les espaces que nous avons achetés. Celui qui se prétend propriétaire du site est la personne que nous avions mandatée. La semaine dernière, il s’est exprimé dans un article, affirmant qu’il était attaqué par des Italiens et des Français. Ce monsieur s’appelle Samy Seck. Lorsque nous avons installé un panneau indiquant que ces terrains appartiennent à des Sénégalais de la diaspora, il a commencé à s’agiter. S’il dispose d’un titre de propriété légitime, qu’il le prouve. Nous, nous ne faisons qu’exercer nos droits de la manière la plus légale possible », a déclaré le porte-parole du collectif, Dr Albert Manga.



Il a également précisé : « Depuis le début, le site a été attribué au promoteur par la communauté rurale de Sindia. Le promoteur avait fait une demande de bail, et nous attendions la finalisation de cette procédure. Finalement, le titre de propriété a été signé le 26 septembre 2024 au nom du même promoteur. Qu’est-ce qui nous empêcherait d’occuper les lieux aujourd’hui ? Nous avons commencé à occuper le terrain il y a quelques semaines, et nous ne laisserons pas Samir Seck monopoliser l’espace médiatique pour propager des contre-vérités. »