Liste des joueurs sélectionnés : L'absence de Sadio Mané, "une décision personnelle" selon le coach Pape Thiaw

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a dévoilé ce mardi 27 mai 2025 la liste des joueurs convoqués pour les prochaines rencontres amicales contre l'Irlande et l'Angleterre, prévues les 6 et 10 juin.



Une absence notable a immédiatement attiré l'attention : celle de Sadio Mané, star emblématique des Lions de la Téranga. Interrogé sur cette décision, le coach a tenu à clarifier la situation : "C'est une décision personnelle du joueur. Il figurait bel et bien sur la liste préparée, mais après un échange téléphonique, il a informé qu'il ne serait pas disponible pour ces deux rencontres. Je respecte et j'accepte son choix", a déclaré Pape Thiaw en conférence de presse.